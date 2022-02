Keskpank: meie energia ja toiduainete hinnatõus on euroala üks kiiremaid

Toiduained kallinesid Perti sõnul jaanuaris 8 protsenti. «Tõusnud on kogu toidukorvi maksumus, kuid enim on kallinenud piimatoodete, kohvi ning teravilja- ja jahutoodete hinnad,» märkis Pert.

Hinnatõus mõjutab majanduskasvu

Kiire hinnatõus kärbib Perti kinnitusel majanduskasvu. Eesti majanduse olukord on tema sõnutsi küllaltki hea, taastumine kriisi madalseisust on olnud kiirem kui enamikus teistes euroala riikides. Toodangu maht on kasvanud hoogsalt ning tootmisressursside hõivatus majanduses on kõrge.