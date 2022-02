Tallinna lennujaama reisijate arv kasvas jaanuaris viis korda

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on aasta algus alati olnud reisimise mõttes madalhooaeg, kuid selle aasta jaanuari tulemused jäid ka prognoositust veidi madalamaks.

Ta lisas, et samas on jaanuari tulemus hetke olukorda arvestades väga hea. «Kiita tuleb ka lennufirmasid, kes vaatamata madalale nõudlusele ei jäta kergekäeliselt lende ära, vaid lendavad siiski oma lubatud mahu täis ning aitavad sellega hoida ka sihtkohtade mitmekesisust,» lisas Pärgmäe.

Samas märkis ta, et praegu liiguvad paljud Euroopa Liidu riigid piirangute leevendamise suunas, mis loodetavasti mõjub positiivselt ka reisijate ja lennuoperatsioonide arvule.

«Kevadesse vaatame optimistlikult ning näeme vastu kevadet ja suve kindlasti reisimise hoogsat kasvu. Lumine talv on vahva, aga meil on vaja vahepeal soojas patareisid laadida ja paketireiside vastu on nõudlus aina suurenemas, samuti soojemate liinilendude sihtkohtade vastu,» tõi Pärgmäe välja.