Ekspert selgitab: kas nüüd võivad vaktsineerimatuse pärast lahti lastud tööle tagasi minna?

Vastab tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu:

Hetkel kehtib digitaalne COVID tõendi esitamise kohustus. Valitsus on väljendanud tingimuslikku seisukohta, et juhul, kui 17. veebruari seisuga on eelneva 10 päeva jooksul haiglasse jõudnud keskmiselt alla 25 sümptomaatilise COVID-19 patsiendi päevas, lõpetab valitsus 21. veebruarist COVID-tõendi nõude kõigile.

Vabariigi valitsuse võimalik otsus kaotada tõendi nõue ei laiene automaatselt kõikide tööandjate töökeskkondale. Iga tööandja saab ka siis ise otsustada, kas ta nõuab töötaja vaktsineeritust või läbipõdemise tõendit. Tööandjad langetavad otsuse arvestades oma tegevusvaldkonna ja tehtavate tööde eripärasid ning sellega kaasnevaid töökeskkonnaga seotud riske ehk töökeskkonna riskianalüüsi tulemusi.

Töökeskkonna riske tuleb hinnata pidevalt ning viia sisse tegelikku olukorda arvestavad muutused. Koroonaviirusest kui bioloogilisest ohutegurist tulenevat riski tuleb hinnata lähtudes nakkusohtlikkusest, haigestunute arvust ja selle mõjust ettevõtte toimimisele ning võtta kasutusele asjakohaseid ja vajalikke meetmeid. Riskianalüüsi põhjal võib tööandja otsustada, et tema ettevõtte töötajad peavad olema vaktsineeritud koroonaviiruse vastu. Sarnaselt nõutakse osades töökohtades vaktsineeritust ka näiteks gripi, puukentsefaliidi või muude nakkushaiguste vastu.

Ükski lõpetatud töö- ega teenistussuhe ei taastu automaatselt. Selleks peavad endise töösuhte pooled selget tahet väljendama ja kokkuleppele jõudma. Töölepingu ülesütlemine on töölepingu seaduse mõistes ühepoolne tahteavaldus. Kui see on teisele poolele üle antud, saab selle tagasi võtta ainult avalduse saaja nõusolekul. Sama kehtib ka vastupidi.