Uus trend e-kaubanduses? Tule ise järele ja maksa sellele veel peale ka

Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät kuulis sellisest asjast esimest korda. «Ma loodan, et see on ainuke e-pood, kus nii on,» oletas Väät. «See ei ole tavapärane praktika ega tundu ka mõistlik.»

Kuuldes, et tegu on On24 e-poega oletas Väät, et ilmselt ei taha kaupleja, et kliendid kaubale ise järele tuleksid. Tema hinnangul on tegemist väga ebaõnnestunud sõnastusega, sest tarneviiside all on kummaline sellist hinnastatud teenust leida, seevastu väikepaki käitlemise teenustasu praktiseeritakse üle maailma ning kliendid saavad sellest aru.