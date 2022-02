«Seis on inimestega keeruline kõigis kolmes Balti riigis. Pea iga päev püstitatakse uusi nakkusrekordeid ja seetõttu on kaupluste töö häiritud,» ütles ta. «Olukord pole veel nii hull, et peaks kauplusi sulgema, kuid töötajaid tuleb liigutada kaupluste vahel nii, et suudetakse kliendid ära teenindada,» lausus Bandzevičius.