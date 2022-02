Hesburger Eesti töötajatest ligi kolmandik on tudengid

Hesburgeri arendusjuhi Ieva Salmela sõnul on tendents tervitatav ja nad on juba aastaid kohandanud töökohti tudengitele sobivaks. «Näeme, et noored on väga aktiivsed ja õppimishimulised, tuleme neile alati vastu töögraafikute koostamisel, et võimaldada ühildada töö õppimisega – noored on meile väga oodatud,» märkis Salmela pressiteates.