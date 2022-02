Ameeriklaste uus lemmik võib vodka esikohalt tõugata

Müügiedetabeli esikohal on 7,3 miljardi dollariga endiselt viin, mis on ameeriklaste eelistatum jook juba alates 1970-ndatest. Viina ning tekiila käivevahe on kaks miljardit dollarit, kuid prognooside kohaselt võib esikohaomanik juba paari aastaga vahetuda.