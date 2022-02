Uuring paljastab, miks oleks hea oma kolleegi palka teada

Utah ülikooli uuringus võrreldi 14 aasta jooksul töötajate palku ning jõuti järeldusele, et läbipaistvusel on võtmeroll nii selles, kas naistele ja meestele makstakse samaväärset palka, kui ka selles, et sama ettevõtte või tööstusala sarnase töö tegijatele makstakse samaväärset palka.