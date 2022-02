ÜLEVAADE ⟩ Kliimasurve pigistab; millistest allikatest Euroopa riigid oma elektri saavad?

Nii kirjutab Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) oma jaanuarikuises ülevaates, et kliimamuutustega võitluses suureneb järsult energianõudlus ning seda energiat on vaja saada taastuvatest allikatest. «See toob kaasa üleilmse energiasüsteemi täieliku muutuse,» tõdeb IEA.

Agentuur märgib, et kuigi elektritootjad on huvitatud oma varade kaistmisest ning tarbijatele kindla jätkusuutliku teenuse pakkumisest, siis ei suudeta kliimamuutustega hakkama saamise tegelikke kulusid ette kujutada. Muutuste sotsiaalmajanduslikud mõjud on üüratud ning muutused puudutavad valusalt kõige haavatavamaid ühiskonnagruppe.