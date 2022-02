Ministeerium: toidutootmine püsib vaatamata pandeemiale elujõuline

«Euroopa Liidu tasemel pole tootja jaoks hinnad, tootmis- ega ekspordimahud märkimisväärselt kahanenud; vastupidi, üldiselt on need kriisis hästi vastu pidanud ja oma taset hoidnud,» kirjutab maaeluministeeriumi välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna nõunik Madis Pärtel maablogis.

«Põllumajandusvaldkondi detailsemalt vaadates on olukord küll mõneti keerulisem, aga seda pigem muudel põhjustel kui koroonaviiruse leviku tõttu,» lisas ta.

«Liidu Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel olid pingelised; kokkulepe õnnestus saavutada alles Portugali eesistumise lõpus. Pingeliseks kujunesid läbirääkimised ennekõike seepärast, et ühine põllumajanduspoliitika saab laias laastus natuke alla kolmandiku liidu eelarvest,» möönis Pärtel.

«Samal ajal avaldab keskkonna- ja kliimapoliitika toidutootmisele üha enam survet. Igal liikmesriigil ja institutsioonil on poliitikast oma nägemus,» lisas ta.

Riigid jõudsid kokkuleppele, et ühise põllumajanduspoliitika esimese samba rahast eraldatakse ökokavadele 25 protsenti ja teise samba rahast keskkonna- ja kliimasäästlikele meetmetele 35 protsenti. «Mõlemal juhul peab põllumees tulevikus kasutama tavasid, mis vastavad senisest rangematele keskkonna- ja kliimastandarditele,» lausus Pärtel.

Uue poliitika järgi lepitakse liidu tasandil kokku eesmärgid, kuhu tahetakse jõuda; see, mil viisil sinna jõuda, jääb iga liikmesriigi enda otsustada. Poliitikainstrumentide valimise raskus liigub Euroopa Komisjonilt liikmesriigile, mis pälvis Pärteli hinnangul ka liikmesriikide heakskiidu.

Praktilise poole pealt tähendab see, et liikmesriik räägib ise oma sektoriga eesmärgi täitmiseks vajalikud tegevused läbi ja kooskõlastab need seejärel Euroopa Komisjoniga.