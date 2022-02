JAANUARI ELEKTRIARVE ⟩ Villased sokid, paks kampsun ja rohkem romantilist küünlavalgust: elektrikütte uus normaalsus

Jaanuarikuu tarbimine oli korteris 1116 kilovatt-tundi, seda on oluliselt rohkem kui valitsuse poolt soodustuse piiriks pandud 650 kWh. Detsembrikuu 1452 kWh võrreldes oli tarbimine aga kõvasti väiksem ja omaniku sõnul ei kujuta ta ette, et tarbimist oleks võimalik veel vähendada. Elektrienergia eest arvestati tunnipõhise tarbimise eest jaanuaris kokku 161,21 eurot ning riigipoolne toetus oli veidi alla 16 euro. Lisaks võrgutasu 50-protsendiline hüvitis 14 eurot.

Uus normaalsus

«Villased sokid, paks kampsun ning villane pleed, rohkem romantilist küünavalgust: selline see uus normaalsus on,» tõdes korteriomanik, lisades, et kujuta ette, et saaks tarbimist veel kuskilt vähendada. Nende pea saja-aastases majas keskkütte võimalust ei ole ning elektriga saab lisaks toasoojusele ka sooja vett ning valmistatakse toitu. Perel on kamin, mis küll ei ole toasooja saamiseks mõeldud, sest salvestuse funktsioon puudub. «Tuleb korraliku ahju ehitamise mõte suvel teoks teha,» kinnitas korteriomanik.