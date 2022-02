Selgus Unistuste Tööandja 2022: inimesed tunnevad, et täidavad olulist missiooni

Enam kui 900 töötajaga Eesti Töötukassa personalijuhi Kristiina Palmi sõnul tuli tiitel neile suure üllatusena, sest töötukassa alustas alles kolm aastat tagasi teadlikku tööandja brändi kujundamist ning alles aasta eest selle avalikku kommunikatsiooni.

Palm märkis, et missioonitunne on väärtus, millele töötukassa oma meeskonnas panustab. «Meil on tugev väärtuspõhine organisatsioonikultuur. Inimesed tunnevad, et viivad ellu olulist missiooni, toetades eestimaalasi aastakümnete jooksul sobivaimate tööalaste valikute tegemisel, makstes kiirelt ja täpselt toetusi ning luues selleks kõigeks toetavaid süsteeme,» ütles ta.

Palmi sõnul vajab töötukassa vajab oma ala parimaid spetsialiste – nõustajaid, IT-spetsialiste, raamatupidajaid, ning meil peab olema oma viis nende motiveerimiseks ja hoidmiseks. «Avaliku sektori organisatsioonina ei saa me enamasti teha paremaid palgapakkumisi kui erasektor. Samas võitleme kõrvuti nendega iga kvalifitseeritud töötaja eest, pakkudes oma töötajatele paindlikku tööaega, kaugelt töötamise võimalust, hulgaliselt valikuid enese arendamiseks ja veel palju muudki,» rääkis Palm.

Lisaks mainiti avaliku sektori kandidaatide seas tunnustavalt ära veel Teater Vanemuine.

Helmes edastas suuri pankasid ja Ericssoni

Selle aasta ärisektori ettevõtetest saavutas kõrgeima tunnustuse tarkvaraettevõte AS Helmes. Finaalis edestati selliseid suuri ettevõtteid nagu Ericsson Eesti, Nordea Pank ja SEB Pank, SK ID Solutions, If P&C Insurance.

Üle 1000 töötajaga ja nelja riigi tööturul tegutseva Helmese Eesti personalijuhi Maris Viirese ütlusel on Helmes seni kiire kasvu tingimustes peamiselt panustanud erinevatesse töötajate arengu ja rahuloluga seotud tegevustesse, kuid ei ole veel jõudnud oma unikaalsust väljapoole kommunikeerida. «Meil on väga kõrge töötajate rahulolu ja suhteliselt madal kaadrivoolavus, sest oleme asetanud töötajad klientidest ettepoole,» rääkis ta. «Me valime oma ärikliente väga hoolsalt, ja töötajaid veelgi hoolsamalt. Aga äriklient ei ole kunagi esimene mõõdik, vaid ikka see, kuidas üks või teine koostöö meie tiimile ja inimestele mõjub. Kui meie töötajad on pikaajaliselt motiveeritud ja tunnevad ennast Helmeses oma tööd tehes hästi, suudame tänu sellele ju ka klientidele pakkuda rohkem väärtust.»

Helmese töötajatele suunatud arendus- ja motivatsioonitegevuste pikas reas leiab ka töötajate pideva mentorluse, arenguprogrammid, toetused tervise, sh vaimse tervise tugevdamiseks, jpm.«Kui inimesed meilt on ära läinud, siis tihti öeldakse, et see pole mitte Helmese pärast, vaid muudel isiklikel põhjustel,» lisas Viires.