Pank: elektriarve pole veel sundinud inimesi laenu võtma

Möödunud kuu elektri- ja soojaarvete peale läks paljudel eestimaalastel silme eest mustaks. Hinnad olid nii krõbedad, et seistes silmitsi kümnete tuhandete leibkondadega, kes seda summat maksta ei suudaks, asus riik leevendusmeetmeid otsima. Kardeti, et inimesed peavad minema pangalaenu võtma, selleks et oma elektriarve ära tasuda.

Sellepärast uurisime, kas kas energiahindade kasv on tõesti pankades väikelaenude laviini kaasa toonud. Swedbanki erakliendi väikefinantseerimise valdkonnajuht Reinhold Mutli kinnitas, et sellist asja ei ole.

«Klientide huvi väikelaenu vastu on püsinud jaanuaris tavapärasel tasemel. Näeme, et tarbimislaene võetakse mõistlikult ning laenamise kõrvalt ka kogutakse üha rohkem,» kinnitas Mutli. Tavapärane tase - see on tema sõnul 3,4 miljonit eurot kuus.