Eestis on makstud hüvitist 12 koroonaohvri elu eest

Reedese seisuga on terviseamet registreerinud 2053 koroonasurma. Tervisearenguinstituudi analüüsi tulemusel on neist 1974 inimest surnud koroonasse ja ülejäänud koroonaga.

Ehkki elukindlustuse seisukohalt on koroonasurm nagu iga teine surm, mis läheb kindlustusjuhtumi alla, on pea kaks aastat väldanud pandeemia ajal makstud vaid kümne koroonaohvri lähedastele kompensatsiooni. Kahe meditsiinitöötaja surma korral otsustas valitsus oma reservist maksta lahkunu lähedastele. Esimene neist oli Kuressaare haigla hooldaja, kes suri esimesel koroonakevadel ning teine Narva haigla anestesioloogia- ja intensiivraviosakonna juhataja Aleksandr Tšernjonok, kes lahkus 2020. aasta lõpus. Mõlema omaksed said 50 000 eurot.