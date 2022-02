Kümneid miljardeid dollareid käsutava Bill ja Melinda Gatesi abielu sai ametliku lõpu

Kaks aastat kaasjuhtimist

Kui paar esimest korda oma lahutusest teatas, ütlesid nad, et jätkavad ühiselt oma heategevusorganisatsiooni Bill ja Melinda Gates Foundation, mille sihtkapital oli 2020. aasta lõpus ligikaudu 50 miljardit dollarit, juhtimist. Samas teatas sihtasutus eelmisel kuul, et organisatsioon kavandab kaheaastast prooviperioodi, et näha, kas paar suudab tõhusalt koostööd jätkata.

Kahtlased suhted minevikust

Gates astus 2020. aastal Microsofti direktorite nõukogust tagasi, kuna juhatus palkas advokaadibüroo, et uurida romantilist suhet, mis tal oli kaks aastakümmet varem Microsofti töötajaga, kirjutas Wall Street Journal mais. Gatesi esindajad tunnistasid suhet, kuid ütlesid, et tema juhatusest lahkumine pole sellega seotud. Pärast aruannet ütles praegune Microsofti tegevjuht Satya Nadella, et ettevõtte kultuur on sellest ajast peale muutunud, lisades: «Microsoft 2021 erineb oluliselt Microsoft 2000st.»