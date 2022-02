Elektriautode tulek keerab elektrisüsteemi pea peale

Elering hindab aga, et elektriautod plahvatuslikku elektrienergia tarbimist kaasa ei too. Riigifirma usub oma varustuskindluse analüüsis, et 100 000 auto aastaseks tarbimismahuks kujuneb vaid 0,3 teravatt-tundi (eelmisel aastal oli kogu Eesti tarbimine umbes 9 TWh). Samas möönab riiklik võrguettevõte, et teatud tundidel võib autodel olla tarbimisele tunnetatav mõju. «Elektriautode lisandumine suurendab kindlasti hinnatundlikku elektritarbimist. Ootuspärane on, et autoomanikud püüavad laadida võimalikult soodsate hindadega, mitte kõige kallimal tunnil, kus üldine tarbimine on kõrge,» ütleb Eleringi projektijuht Elo Ellermaa.