Türgi inflatsioon tõusis kahe aastakümne kõrgeimale tasemele

Türgi aastane inflatsioonimäär on tõusnud 20 aasta kõrgeimale tasemele ehk 48,7-protsendini, selgus teisipäeval riiklikest andmetest. Seda hoolimata president Recep Tayyip Erdoğani rohketest kinnitustest, et kasvavad näitajad on vaid ajutised ja et tema valitsus suudab leevendada elukalliduse tõttu raskustesse sattunud türklaste valu.