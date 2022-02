Suurbritannia kodumajapidamiste energiaarve tõuseb kevadel 54% võrra

Otsus mõjutab Inglismaad, Walesi ja Šotimaad. Põhja-Iirimaal on eraldi järelevalveamet, mis on samuti hinda tõstnud.

«Teame, et (hinnalae) tõstmine on äärmiselt murettekitav paljude inimeste jaoks, eriti nende jaoks, kellel on raskusi ots otsaga kokku tulemisega. Ofgem tagab, et energiafirmad toetavad oma kliente igal moel, mil saavad,» ütles Ofgemi tegevjuht Jonathan Brearley.