Tallinna vanalinna meelelahutuskohtade pidajad on ettevaatlikult optimistlikud ettevõtlusminister Andres Sutti poolt eile välja öeldud kella 23 piirangu leevendamise plaani suhtes, kuid tõdevad, et viimaste kuude jooksul on tulnud tõsiseid kahjusid sisse võtta.