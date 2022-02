Transpordiamet hakkab teavitama autoomanikke tootjate paranduskampaaniatest

Parandusmeetmete rakendamine on sõiduki omanikule tasuta. Kui sõidukile on parandusmeede tehtud, siis teeb parandusmeetme tegija selle kohta liiklusregistrisse kande. Sõidukiga seotud parandusmeetmed on nähtavad Transpordiameti e-teeninduse sõiduki taustakontrolli vahendusel.

Liiklusseaduse §72 lõike 5 alusel on sõidukiomaniku ja vastutava kasutaja kohustus võimaldada valmistajal rakendada parandusmeetmeid, et viia mootorsõiduk või selle haagis nõuetega vastavusse või tagada selle ohutus. Parandusmeetme rakendamine tuleb võimaldada esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 12 kuud peale transpordiametilt eelteate saamist. Peale 12 kuu möödumist hinnatakse, et tegemist on nõuetele mitte vastava ning ohtliku sõidukiga.