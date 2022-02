MKM soovitab ettevõtetel hinnatõusu leevendamiseks võtta laenu

«Ettevõtete, näiteks kõrgetest energiahindadest tulenevat likviidsusprobleemi võib aidata leevendada ettevõtjatele suunatud likviidsusabi. See teenus on juba praegu olemas ning avatud taotlemiseks. Käendustasu on 0,8–3,8 protsenti käenduse jäägilt aastas,» kirjutab ministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar Estonian Celli juhile Siiri Lahele saadetud vastuskirjas.