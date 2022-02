Valitsus korraldab 650 gigavatt-tunni taastuvenergia vähempakkumise

«Me näeme, et just taastuvast energiast toodetud elekter on kõige odavam elekter, mida inimesed tarbida saavad. Seetõttu peame me suurendama selle osakaalu. Kui me ei taha teha seda selliselt, et maksame toetustega peale ja seda me antud elektrihindade juures teha ei taha, teeme vähempakkumise,» selgitas Kallas pressikonverentsil ning lisas, et just vähempakkumise korraldamine annab ettevõtjatele kindlustunde investeeringute tegemiseks.