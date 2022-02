Uued Euroopa reeglid ajavad vedajatel harja punaseks

Niinimetatud liikuvus- ehk mobiilsuspaketi näol on tegu järk-järgult jõustuvate muudatustega ELi siseste autovedude reeglistikus, mis on juba mitmeid aastaid põhjustanud ELi riikide omavahelist sõnasõda. Nimelt leiavad kriitikud, et paketi näol on tegu sisuliselt mõjukate Lääne- ja Kesk-Euroopa riikide poolt teostatava protektsionismiga, mille eesmärgiks on Ida-Euroopa tegijad turult välja tõrjuda.