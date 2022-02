Eesti Pank väljastas eelmises kvartalis 241 miljonit eurot sularaha

Sularahaautomaatidest võeti eelmise aasta neljandas kvartalis raha välja 6,2 miljonil korral ja enam kui 977 miljoni euro väärtuses. Aastavõrdluses vähenes tehingute arv 6%, kuid sularahaautomaatidest pangatähtede väljastamise käive kasvas 8%. Sularaha sissemaksetehinguid tehti neljandas kvartalis 530 miljoni euro väärtuses. Seda on 10% enam võrreldes aastataguse ajaga.

1- ja 2sendised võivad kaduda

Mitmed euroala riigid, nagu Soome, Belgia, Holland, Iirimaa ja Itaalia, on rakendanud poes tasutavale ostusummale ümardamisreeglit. Sama plaanib teha ka Slovakkia selle aasta juulist. Kuna 1- ja 2sendiseid kasutatakse maksevahendina harva, soovitakse ümardamisreegliga vähendada 1- ja 2sendiste müntide kulu keskkonnale ja ühiskonnale. Ka Eesti Pank analüüsib ümardamisreeglite kasutuselevõtmise võimalusi ja konsulteerib huvigruppidega, kuidas selliste reeglite rakendamine võiks toimuda.

Eestis on 695 sularahaautomaati, millest 209 on sularaha sissemaksevõimalusega. Lisaks sularahaautomaatidele on sularahatehinguid võimalik teha 29 pangakontoris. Eelmise aasta septembrikuise finantskäitumise uuringu järgi eelistab lausa 89% inimestest sularaha välja võtta pangaautomaadist. 4% inimestest saab sularaha sissetuleku näol, 3% pangakontorist ja 3% poekassast.