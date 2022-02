Farmi Jõhvi tehas sai sertifikaadi Suurbritanniasse eksportimiseks

«Inglismaa turg on Euroopa Liidust erinevate reeglitega, kuid väga atraktiivne ja ostujõuline,» ütles AS Farmi Piimatööstus juhatuse esimees Ülo Kivine. «BRC sertifikaadi hangivad endale ettevõtted, kes soovivad oma tooteid müüa Euroopa ja eelkõige Inglismaa turule, kus kehtivad toidutootjatele ranged toiduohutuse ja kvaliteedinõuded.»

BRC toidustandardi töötasid välja jaemüüjad, toidutööstuse eksperdid ja seotud organisatsioonid ning need avaldati esmalt aastal 1998. BRC sertifikaatide puhul on tegemist juhtiva rahvusvahelise standardiga, mille on heaks kiitnud Global Food Safety Initiative (GFSI).