Eesti Energia mobiiliäpist käib elektri hinda jälgimas 55 000 inimest päevas

Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos tõdes, et kõrged elektriarved tõid endaga kaasa hüppeliselt kasvanud pöördumiste arvu kasvu kõikides kanalites. Samuti kasvas rekordiliselt Eesti Energia uute klientide arv. Kui elektrooniliste kanalite külastajate arvu kasvuga on hästi hakkama saadud, siis kõnedele ja kirjadele vastamisel on vaatamata lisaressursi kaasamisele olnud ootejärjekorrad tavapäraselt pikemad.

«Jaanuaris nägime rekordilisi numbreid meie klientide aktiivsuse kasvus. Eesti Energia mobiiliäpis tehti jaanuaris ligi 55 000 sessiooni. Aasta tagasi oli see arv 15 000. Koduleht sai päevas keskmiselt 22 000 külastust, mis on samuti kolm korda rohkem kui mullu. Personaalse kontakti soovijaid oli jaanuaris 65 000 ehk üle nelja korra rohkem kui aasta tagasi. Eesti Energiaga liitus jaanuaris 6600 uut klienti,» lausus Roos.

Seda, kas elektriarve on koostatud või mitte, saab iga klient ise kõige kiiremini vaadata e-teenindusest. Sõltumata arve väljastamise ajast on maksetähtaeg alati 14 päeva pärast.

Roos lisas, et kui klient seisab silmitsi makseraskustega, on soovitus kindlasti esimesel võimalusel enda energiamüüjaga ühendust võtta. «Leiame koos viisi, kuidas arvete tasumisega edasi minna. Iga kliendi murele vaatame otsa personaalselt. Oleme seni pakkunud maksepikendust veidi enam kui 1500 kliendile, mis on 0,3 protsenti ehk murdosa kõigist klientidest. Klientide kiituseks on teenuste eest tasumisega hästi toime tuldud ning võlglaste arv on jäänud varasemate kuudega sarnasele tasemele.»