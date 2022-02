Regulaatorid: hüpikakendega nõusoleku pärimise süsteem on ebaseaduslik

Belgia andmekaitseamet ADP leidis aga, et süsteem on määrusega mitmel moel vastuolus. Otsust on kinnitanud juba ka teised Euroopa järelevalveametid.

IAB teatas, et ootab ADP-ga koostöö tegemist tegevuskava osas. Samas lisati, et otsuses oli vale nimetada IAB-d andmete haldajaks, ent just see määratlus teeb liidu vastutavaks.