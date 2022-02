Leedu-Hiina kriis võib muuta ka Eesti kaupade liikumist

Kaubaveofirma MyDello kliendikogemuse juht Peeter Vahar rääkis, et olukord transporditurul on Eesti äride jaoks omajagu muutunud. Kui varem kasutati ikka merekonteinereid või saadeti kaup lennukiga, siis koroonaajal avastati raudtee. Osalt seetõttu, et merekonteinerid läksid kalliks, teisalt võis juhtuda, et laev jäi kuskil kinni ning siis tuli kaupa veel kauem oodata. Kuid nüüd lõid Leedu-Hiina pinged Aasiast tulevasse kaubavoogu kiilu. Vahar selgitas, et transport kulgeski mööda raudteeliini, mis sai alguse Hiinast ja lõppes Leedus, kust siis kaup edasi Eestisse saadeti. Nüüd ei taha Hiina sellisest asjast enam midagi teada. Ütleb: rong Leetu ei lähe. Aga seal on tihtilugu peal ka Eestisse suunduvad kaubad.