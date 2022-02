Saarlased astuvad hinnatõusu vastu pehmete väärtustega

«Meie hirm on see, et kui viieliikmeline pere tuleb nädalavahetuseks Saaremaale spaasse või vanavanematele külla, siis 70 eurot edasi-tagasi praamisõidu eest hakkab ületama taluvusläve,» ütles Saaremaa vallavanem Madis Kallas.

Hiiumaa ettevõtjate liidu juht Arno Kuusk nimetab ministeeriumi hinnatõusuplaani kurvastavaks. «Öeldakse, et meil tõstetakse ainult veokite hinda, muu hinnatõus puudutab ainult turiste. Kahju, sest turistide hulka kuuluvad ka meie omad lapsed, õpilased ja need, kes töötavad mandril ja tulevad Hiiumaale koju käima,» tõdes Kuusk. Nende inimeste sissekirjutus ei ole erinevatel põhjustel enam saarel ja seetõttu maksavad nad kõrgemat hinda. Põhjused selleks on olnud puhtpragmaatilised: nad on teise linna elanikud, omavad seal kinnisvara ja sõidavad sealse ühistranspordiga.