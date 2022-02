Tänavu tuleb büroohoonete omanikel tellida tuleohutusülevaatus

Büroohoonetele, mille pindala on üle 750 ruutmeetrit, on omanikud kohustatud tellima tuleohutusülevaatuse, mis peab olema teostud 1. jaanuariks 2023, teatas päästeamet. Kohustus laieneb ka segakasutusviisiga hoonele, kui hoone ehitamisel on selle peamiseks kasutusviisiks määratud büroohoone.