Valgevene ähvardab kaubaveo Leedust peatada

«Valgevene Vabariik ei saa seda hübriidrünnakut (Valgevene väetise transiidikeeldu) eirata ja peab andma vastulöögi, nagu eelnevalt hoiatati. Me oleme otsustanud keelata naftatoodete, kemikaalide ja väetiste raudteetranspordi Leedust,» ütles ta riikliku uudisteagentuuri BelTA vahendusel.

Leedu peaminister Ingrida Šimonytė ütles, et Minski ähvarduse mõju hinnatakse.

«Me peame (Minski avaldusi) ähvardusteks, mida tuleb võtta tõsiselt, sest ehkki need ähvardused on vahel veidrad ja arusaamatud, oleme näinud, et neid viiakse täide,» ütles Šimonytė.