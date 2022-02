Kui koroonapiirangud kaotatakse, mis saab mittevaktsineerituse tõttu vallandatud töötajatest?

Viimaste päevadel on paljudes riikides esile kerkinud koroonapiirangute lõpetamise küsimus. Ka Eestis on valitsus märku andnud, et veebruarikuus tulevad leevendusotsused.Keskerakond tegi ettepaneku, kaotada koroonapassi nõue juba esmaspäevast.

«Valitsuse kehtestatud määrused, millest tööandja peab lähtuma, kehtivad endiselt,» teatas kaitseministeeriumi pressiesindaja Kai Simson. Ta viitas, et eelmise aasta 1. septembriks tuli esitada Tööinspektsioonile COVID-19 mõju riskianalüüs ning kaitseministeeriumi valitsemisala asutused lähtuvad tehtud riskianalüüsidest, mis on praeguses viiruse leviku olukorras endiselt relevantsed.

«Tänases julgeoleku olukorras on võtmetähtsusega tagada Eesti riigi sõjaline kaitse ning seda saame tagada vaid siis, kui meie inimesed on terved, üksused väljaõpetatud ja võitlusvõimelised. Praegused haigusjuhtumid valitsemisalas on näidanud, et vaktsineeritud inimeste sümptomid on väga kerged või olematud ja võimaldavad kiiremini naasta tööle,» ütles Simson.