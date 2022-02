Marek Helm tuleb Nortalist Eestisse mööblifirmat juhtima

Standardi juhatuse esimehe Enn Veskimägi sõnul on Marek Helm tipptegija, kelle pikk juhtimis- ning välisturgudel töötamise kogemus aitab ellu viia mööblitootja rahvusvahelisi kasvuambitsioone. «Tunnen Marekit väga võimeka juhina, kellel on väga tugev juhtimise kogemus. Marek on olnud eestvedajaks maksu- ja tolliameti ühendamisel,politsei ja piirivalve ja Riigi Tugiteenuste Keskuse loomisel. Tema juhtimisel toimusid maksu- ja Tolliametis olulised reformid ettevõtluskeskkonna arendamiseks,» rääkis Veskimägi