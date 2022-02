Elering: liitumistaotlused on võrgu läbilaskevõime ammendanud

Kilk selgitas, et praeguse seisuga mahub Eesti põhivõrku tarbimiseks ja ekspordiks korraga kuni ligikaudu 3000 megavatti, millest ligikaudu 1000–1500 megavatti on tarbitakse kohapeal ning 2000 megavatti võimaldavad olemasolevad välisühendused eksportida.

Tänavu 1. jaanuari seisuga on igale uuele võrguga liitujada soovijale juba ees 8375 megavatti tootmisvõimsust, millest kehtiv võrguleping on kokku 3152 megavati võimsuste jaoks ja liitumisprotsessis on 5223 megavatti võimsusi, millest enamus on Kilgi sõnul päikeselektirjaamad.