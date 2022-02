Finantsinspektsioon: vilepuhumisel on kindel koht, äkki peaks mõtlema ka lokulööjate premeerimisele?

Äkki tõesti niivõrd järskude nurkadega ja tehniline raamistik ei ole vajalik nii laias kontekstis. Äkki saab direktiivi ka oluliselt pehmemalt ja loovamalt üle võtta, ilma kitumise eelnõuks muutumata.

Äkki peaksime mõtlema ka vilepuhujate premeerimisele?

Eraldi teema on seadusloome kvaliteet. Paraku oleme tihti seal, kus Saksa täpsus ja ülipüüdlikkus kõike üks ühele üle võtta on justkui eesmärk iseenesest, seda ka oludes, kus see ei ole iga kord vajalik, eriti direktiivi ülevõtmise puhul.

Või ehk vaadata asja hoopis süsteemsemalt, nii olemasolevaid õigusi ja vabadusi meie kodanikel kui ka karistusraamistikku tervikuna, mille üks pehmematest elementidest on vilepuhujatega tegelemine. Äkki peaksime mõtlema ka vilepuhujate premeerimisele, mitte nendelt saadava info menetlemise menetlusele. Täna on sellised lähenemised eelnõust täiesti puudu.

Kokkuvõtteks ei saa lõpuni nõustuda pealispindse käsitlusega, et vilepuhumine oleks kurja kuulutamine. Vilepuhumine toimib demokraatlikus ühiskonnas nagunii. Küsimus on selles, kuidas seda valutult reguleerida ja millist kaitset anda nii vilepuhujale, kui ka sellele, kelle osas vilet puhutakse. Puudu on täna täielikult see pool, kuidas seadusandja näeb balansi saavutamist, sest teisel pool võib tõesti varitseda oht «pimekaebustest» ja «anonüümsest tagakiusust».