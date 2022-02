Tööpakkumiste arv kargas lakke

Suurim tööpakkumiste arvu kasv on viimase aastaga toimunud turismisektoris, seal hulgas hotellinduses, kus tööandjad avaldasid jaanuarikuus enam kui kuus korda rohkem (+567%) tööpakkumisi kui 2021. aasta alguses.

Turismisektori tööpakkumiste arvu suure kasvu on põhjustanud aga väga madal võrdlusbaas, sest eelmise aasta alguses oli turismisektori tööpakkumiste arv viimase nelja aasta madalaimal tasemel. 2020. aasta algusega võrreldes, mil tervisekriis veel tööpakkumiste arvule mõju ei olnud avaldanud, kasvas selle aasta jaanuaris turismisektori tööpakkumiste arv 5%.

Tööpakkumiste arvud on eelmise aasta algusega võrreldes vähemalt kahekordistunud ka toitlustuses (+127%), transpordi- ja logistikasektoris (+108%) ning klienditeeninduses (+103%). Märkimisväärselt rohkem töövõimalusi leidub lisaks mehaanika- ja tehnikavaldkondades (+85%), assisteerivatel töödel (+75%), müügisektoris (+70%), panganduses (+69%), ehitus- ja kinnisvarasektoris (+66%), tööstuses ja tootmises (+65%) ning infotehnoloogiasektoris (+64%).

Pandeemiaeelse ajaga võrreldes on pakutavate ametikohtade arv enim kerkinud infotehnoloogiavaldkonnas (+98%), mehaanika- ja tehnikasektoris (+86%), tööstuses ja tootmises (+68%) ning ehitus- ja kinnisvaravaldkonnas (+67%).

«2022. aasta on alanud rekordilise tööpakkumiste arvuga – jaanuarikuus ei ole viimased kümme aastat olnud niivõrd suurt valikuvõimalust hea töökoha leidmisel,» kirjeldas tööturul toimuvat CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. Tuntavalt on kasvanud ka konkurents töövõtjate tähelepanu püüdmise nimel, mistõttu tuleb tööpakkumiste loomisele suuremat tähelepanu pöörata, et pakutava ametikohaga ka soovitud sihtrühma kõnetada.