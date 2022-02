Omavalitsustele on laekunud 48 000 energiahüvitise taotlust

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul jääb keskmine väljamakstud toetussumma 170 euro kanti. «Enamus toetusest ehk 91 protsenti on seni läinud elektrikulude katteks, gaasi ja kaugkütte osa moodustab mõne protsendi. Omavalitsused on siin teinud tublilt tööd, olles tänaseks ära menetlenud 23 000 taotlust ja inimestele väljamaksmiseks suunanud kokku ligi neli miljonit eurot,» rääkis minister. «Taotlemine on lihtne – selleks tuleb nimetada pereliikmed, nende sissetulekud ja taotlusele lisada oma tegeliku elukoha arved.»