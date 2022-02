Kümme ja enamgi aastat tagasi otsuseid tehes ei osanud valitsused ennustada, et Euroopa satub just sulgemiste ajaks ajaloo ühte hullemasse energiakriisi. Elektri hind on Euroopas tõusnud pandeemia algusega ­võrreldes üle nelja korra ja energia kallinemine on toonud aasta­kümnete kiireima inflatsiooni. Valitsused kehtestavad erakorralisi meetmeid, et toetada kodu- ja tööstustarbijaid, kes seisavad silmitsi kurnavate arvetega, mis võivad Ukrainaga seotud pingete eskaleerudes veelgi tõusta. Energia tootmise võimsuste suurenda­miseks praegu tehtavad otsused ­realiseeruksid mitme aasta pärast, tuumaenergia puhul aga alles järgmisel kümnendil.