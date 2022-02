Maailma suuruselt teises kaevandusfirmas levib laialdaselt kiusamine, seksuaalne ahistamine ja rassism

Rio Tinto avaldas sõltumatu aruande, milles selgus, et nende töötajad on kannatanud laialdase rassismi, kiusamise ja seksuaalse ahistamise all, kirjutab Sydney Morning Herald.

Rio Tinto on maailma suuruselt teine kaevandusettevõte, mis toodab rauamaaki, vaske, teemante, kulda ja muid mineraale.

Aruande kohaselt ütlesid peaaegu pooled küsitletud töötajatest, et neid on kiusatud, kui nad uurisid kaevandushiiu töökultuuri. Samuti on firmas ka rassism laialdaselt levinud.

21 vastajat teatas vägistamisest, vägistamise katsest või seksuaalsest vägivallast. 30 protsenti naistöötajatest ja 7 protsenti meestöötajatest ütlesid, et nad on kogenud töökohas seksuaalset ahistamist.

Kaevandusettevõtte tegevjuht Jakob Stausholm ütles, et raporti tulemused on šokeerivad, ja lubas, et ettevõte võtab kasutusele kõik 26 soovitust, mida raportis soovitatakse.

Rio Tinto algatas uurimise eelmise aasta märtsis ning raporti koostas endine Austraalia soolise diskrimineerimise volinik Elizabeth Broderick. Uuringule vastas üle 10 000 töötaja ehk pea veerand ettevõtte 45 000 töötajast.