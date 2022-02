VKG soovib rajada aherainest alusele päikeseelektrijaama

Ettevõte selgitas oma pöördumises maa-ametile, et Aheraine kinnistu on mõeldud aheraine ladustamiseks ja ladestamiseks, kuid kehtiv detailplaneering näeb ette kinnistule tootmismaa sihtotstarbe. Samas on riigi eesmärk jäätmete vähendamine ning aheraine vähemalt 40 protsendi ulatuses taaskasutamine.