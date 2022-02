Raiemahtude vähendamine jätab tööta tuhanded inimesed

Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti regioonide toimetulek on väga tugevalt sõltuv raiemahtust ja metsandussektori poolt loodava lisandväärtuse osakaal kogu piirkonnas loodavast lisandväärtusest moodustab 21-40% Kesk-Eestis ning 15-30% Lõuna-Eestis, selgus Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tellitud ja audiitorfirma Ernst & Youngi tehtud metsa- ja puidutööstuse sotsiaalmajandusliku mõju analüüsist.

Kui otseselt annab metsa- ja puidusektor tööd natuke enamale kui 30 000 inimesele, siis kaudset ja kaasnevat mõju arvesse võttes loob sektor 56 003 töökohta. Sektori panus tööhõivesse on sõltuv raiemahu suurusest. Raiemahu vähenemisel 10 miljoni tihumeetrini väheneb tööhõive 6 442 töökoha ehk 11% võrra.

E&Y analüüsis ka aastase majandatava metsa juurdekasvu 14,1 miljoni tihumeetri maksimaalsest kasutusest loodavat panust tööhõivesse. Maksimaalsel kasutusel loob see 70 108 töökohta. Seega oleks aastase majandatava metsamaa juurdekasvu kasutusest välja viimise kogukulu Eesti majandusele 70 108 töökohta, mis moodustas 2019. aastal 14,4% kogu Eesti tööhõivest.

Kogu lisandväärtus väheneb

«Kui Eesti raiemahud väheneksid 10 miljoni tihumeetrini aastas, väheneb kogulisandväärtus 1 932,7 miljoni euroni ehk 11,5% võrra,» ütles audiitorfirma Ernst & Young Baltic ASi vanem-juhtivkonsultant Keiu Friedenthal. «Sellised muutused kogulisandväärtuses näitavad lisandväärtuse otsest sõltuvust raiemahust, kuna 1 miljoni tihumeetri raiumisel loodav lisandväärtus on 193,3 miljonit eurot.»

Metsandus- ja puidusektoril on Eesti majandusele otsene mõju, mis avaldub läbi sektori ettevõtete tööhõive ja ettevõtete poolt loodava kogulisandväärtuse. Lisaks otsesele mõjule omab metsandus- ja puidusektor ka kaudset ja kaasnevat mõju läbi tarneahela ja läbi tarneahela töötajate kulutamiste majandusele nii regionaalsel kui riiklikul tasandil.

Kogu metsa- ja puidusektori hinnanguline kogulisandväärtus oli 2019. aastal 2,184 miljardit eurot, mis on 12,2% suurem kui 2017. aastal. Ka metsa- ja puidusektori kogulisandväärtus kogu Eestis loodavast lisandväärtusest on tõusnud 11,2% pealt 2017. aastal 13,8% peale 2019. aastal. See võtab arvesse nii sektori otsest, kaudset ja kaasnevat panust. Praeguse sektori struktuuri juures annab lisandväärtusest kõige suurema osa puidu mehaaniline töötlemine.