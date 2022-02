TikTok näitab Eestis suurt kasvu ja sööb YouTube’i turuosa

2016 aastal loodud ja ülemaailmset populaarsust kasvatav, ent koroonakriisiga veelgi tuult tiibadesse saanud Hiina sotsiaalmeedia platvorm TikTok on Elisa võrguandmete põhjal sama trendi näitamas ka Eestis.

Võrreldes äpi kasutatavust kriisi algusagaedel ja 2021. aasta detsembris on kasutusnumbrid tõusnud ligi 140%. Kõrvutades andmeid tunamullusega kasvas möödunud aastal äpi igakuine keskmine kasutatavus ligi 73%.

«TikTokist on saanud ülemaailmne fenomen. Kui rakenduse algusaegadel võis sealt leida peamiselt tantsuklippe, siis tänaseks suudab TikTok sisu mitmekesisuse ja kasutatavuse osas konkurentsi pakkuda isegi YouTube’ile,» ütles Elisa meelelahutusteenuste juht Kertu Popp. «Rakenduse kasutajaskond on endiselt peamiselt nooremapoolne, kuid aina enam on platvormiga liitumas ka vanemaid kasutajaid, ülemaailmseid superstaare ning ka Eesti avaliku elu tegelasi.»

Popp lisas, et TikToki populaarsuse kasvule on tugevalt kaasa aidanud 2020 aasta tervishoiukriis, mil suundusid paljud kodukontoritesse või distantsõppele ning ka see, et nüüd on võimalik rakenduses edukate videote eest sarnaselt YouTube’ile raha teenida, mis meelitab platvormile aina enam professionaalseid sisuloojaid, kellel on juba lojaalne jälgijaskond. Huvitav fakt on ehk ka see, et rakenduse leidsid uued kasutajad üles eelmisel sügisel kui oktoobri alguses olid toonase Facebooki ja tänase Meta äpid 6-7 tundi kättesaamatud.

Oluline algoritm

«TikToki populaarsuse üheks suurimaks teguriks on kindlasti äpi kasutatav algoritm, mis loob igale kasutajale just talle mõeldud personaalse videovoo, millest võib tundide kaupa järjest vaadata just sellist sisu, mis just sind köitma peaks,» ütles Popp. «Seda süsteemi on nii kiidetud kui laidetud. Ühelt poolt suudab see pakkuda ohtralt meelelahutust ja personaliseeritud sisu, teisalt on see selgelt loodud eesmärgiga hoida kasutajat võimalikult kaua äppi kasutamas. Lastele tuleks seega kindlasti seada äpi kasutamisel piirid ja ka vanemad kasutajad peaks üritama mõista, millal on aeg teha väike paus.»

Elisa võrguandmete põhjal on TikToki populaarsuse kasv vähemalt osaliselt tulnud maailma suurima videoplatvormi YouTube’i arvelt. Kui TikTok on alatest pandeemia algusest näidatud stabiilset kasvu, siis YouTube’i kasutatavus on sama aja jooksul ligi veerandi võrra langenud. Sellest hoolimata on viimase koondkasutatavus endiselt ligi kolm korda suurem, samas 2020. aasta alguses oli videohiid TikTokist veel ligi viis ja pool korda menukam.

Alates 2020. aasta maist on YouTube’i jaoks kõige edukam kuu olnud arvestusperioodi esimene, samas kui TikTok saavutas oma senise tipu mullu augustis. Vaadates kuust-kuusse kasvu on näha, et mõlema platvormi taasleidis enda jaoks kõige suurem hulk inimesi 2020. aasta novembris, mil TikToki kasutatavus suurenes võrreldes eelneva kuuga ligi 33% ning YouTube’i kasutatavus ligi 43%.