Soe ilm päästis jaanuaris elektritarbijad, aga millal arved postkasti jõuavad?

Jaanuarikuu soojemad ilmad on ka elektrihinnale jälje jätnud: kui detsembris maksis elektri kilovatt-tund käbemaksu arvestamata Eesti hinnapiirkonnas 20,3 eurot, siis jaanuaris 14,17 eurot, mis tähendab, et börsihinnaga elektrit ostjatel on loota jaanuarikuu eest soodsamaid arveid.