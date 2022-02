Viis levinud eksimust, mida sooduskampaaniaid korraldades vältida

Soodusmüük on ajaliselt piiramata ning tarbija ei saa aru, kaua soodustus kestab

Piiritletud aega ei ole seadusega reguleeritud. See tähendab Valbergi sõnul seda, et avaldama peab soodusmüügi lõppemise kuupäeva. Juhul kui soodusmüük ei ole alanud, peab teavituses märkima ka alguskuupäeva. «Reklaamis on lubatud sooduskampaania lõpukuupäevale lisaks märkida ka seda, et allahindlus kehtib seni, kuni kaupa jätkub,» ütles advokaat.

Valberg lisas, et soodustuse ajavahemik ei tohi olla ebamõistlikult pikk ning jätta muljet, nagu soodushind kehtiks tootele kogu aeg. Ekstreemsemad näited on advokaadi sõnul 2,5 aasta pikkused kampaaniad. Samal põhjusel ei või sooduskampaaniaid korraldada liiga järjestikku, näiteks paaripäevaste vahedega.

Sortimenti saabus ühekordne partii väga hea hinnaga tooteid, millele rakendati kohe soodushind

Juhul kui kaupluses ei ole varem toodet müüdud, siis ei saa sellele ka advokaadi sõnul kohe soodushinda määrata. «Soodusmüügi korraldamisel peab lähtuma konkreetses kaupluses konkreetsele tootele varem kehtinud hinnast. Uue regulatsiooni puhul on selleks 30 päeva nõue või 10-päevane erand,» selgitas ta.

Allahindluses märgitakse, et kogu kaup on alla hinnatud, kuid tegelikult on seda osaliselt

Eksitav, kuid levinud kauplemisvõte on advokaadi sõnul reklaamida suurt allahindlust, kui soodusmüük puudutab tegelikult vaid väikest osa müügil olevatest kaupadest.

Pahatahtlik võte on Valbergi sõnul seegi, kui kaup on reklaamis soodushinnaga piiratud aja, kuid on tegelikult seda ka kampaania järel. Rikkumisi esineb ka sellistes reklaamides, kus kaupleja märgib, et lõpetab tegevust või vahetab asukohta, kuid tegelikult seda ei tee ning lubatud «tühjendusmüük» on vaid tarbijate peibutamiseks.

Valberg lisas lõpetuseks, et kaupleja peaks soodusmüügi läbiviimisel jälgima muuhulgas, et: