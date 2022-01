Uuring: 68 protsenti oleksid nõus kaaluma tuumajaama Eestisse rajamist

Seejuures on võrreldes 2021. aasta augusti küsitlusega «pigem jah» vastanute osakaal kasvanud 30 protsendilt 32 protsendini ning selgelt «jah» vastanute osakaal kasvanud 27 protsendilt 36 protsendini, teatas Eestisse uue põlvkonna väikereaktoriga tuumajaama planeeriv Fermi Energia.

Ühtlasi on tõusnud ka tuumaenergiat pooldavate naiste osakaal – kui augustis pooldas või pigem pooldas tuumajaama kaalumist 40 protsenti, siis jaanuaris 54 protsenti. Meeste toetus on püsinud aastate jooksul märgatavalt kõrgem, küündides viimati 83 protsendini.

«Kõrged gaasi- ja elektrihinnad sel sügistalvel on pannud inimesi tõsiselt energiast huvituma ja aduma, et põhjamaal ainult heale ilmale loota ei saa. Eesti on piisavalt küps kaalumaks tõsiselt kümne aasta perspektiivis 20. sajandi põlevkivienergeetika asendamist 21. sajandi uue põlvkonna tuumaenergeetikaga,» märkis Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets.