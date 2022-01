Riigifirmad jäid Tootsi asjas Euroopast otsuse ootamises eriarvamusele

Elering märkis seejuures oma vastuses kohtule, et juhul kui kohus siiski soovib Euroopa Kohtult juhiseid asja lahendamiseks, siis tuleks Eleringi hinnangul Euroopa Kohtule varem esitatud küsimusi täpsustada, et need kajastaksid konkreetselt Tootsi kohtuasja asjaolusid.