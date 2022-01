Eesti ettevõte avas Lätis elektriautode laadimispunktid

Eleport avas Riias oma esimesed elektriautode avalikud laadimispunktid Lätis. Tegevjuhi Raul Potisepa sõnul on nende eesmärk oma tegevusmahte kasvatada ning paigaldada kümneid uusi laadijaid lähiajal kõikides Balti riikides. «Hiljuti värbasime esimese inimese ka meie Leedu esindusse, millega oleme ainuke kõigis Balti riikides tegutsev laadimisvõrgustiku arendaja,» lisas Potisepp.

Baltimaades on laadimisvõrgustiku seis võrreldes Lääne-Euroopaga oluliselt kehvem, avalike laadijate arv on üks Euroopa madalamaid ning paljud laadijad põhinevad ligi kümme aastat vanal ning aeglasemal tehnoloogial.

Esimeste avalike laadimispunktide avamisel Lätis on Eleporti koostööpartneriks sealne kinnisvaraettevõte Realto, kellele kuulub Lätis ärilinnakuid ja -keskuseid.

Riias on kasutamiseks kolm Eleporti avalikku laadimisjaama. Manufaktūra kvartali kõrval on 100 kW kiirlaadimisjaam, millega saab laadida 10 minutiga täiendavalt 100 km sõiduulatust. Riia kesklinna lähistel asuva kaubanduskeskuse ja ärihoone lähedusse on Eleport paigaldanud 22kW võimsusega pool-kiirlaadijad.