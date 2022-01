Helo Meigas: peame pakkuma kõigile sobivat postiteenust

Ma olin varem selle ettevõttega kokku puutunud ainult kui klient, seetõttu teadsin vaid sama palju kui iga teine eestlane, et on Eesti Post ja kuidas see toimib. Kõik üllatused, mis on tulnud, on olnud positiivsed: kui palju on Eesti Postis sisemisi arenguvõimalusi nii organisatsiooniliselt kui ka postiteenuse ja sellega seotud teenuste arendamisel. Mul oli väike hirm, et riigiettevõttes on mentaliteet, et mõisa köis, las lohiseb. Tegelikult on Omnivas väga kliendile fokuseeritud inimesed, kellel on tahtmine osutada meile kõigile väga head postiteenust. Mingit vahet pole võrreldes eraettevõttega, ka raha loetakse nagu eraettevõttes. Näen suurt potentsiaali, et teenust kaasajastada. Kogu maailmas on traditsioonilised postiettevõtted oma valdkonda laiendanud, et kompenseerida vana postiteenuse mahu kahanemist.

Kõik taandub sellele, et me peame tagama kõigile kättesaadava postiteenuse taskukohase hinnaga. See on mahuteenus. Mida vähem ühikuid liigub, seda kallim on ühiku hind. Tuleb tagada kuluefektiivsus ja leida sobiv teenindusmudel, mis on kõige suurem väljakutse. Meil on selged plaanid, kuidas optimumi leida. Keskkonna jalajälg postiteenuses on minu jaoks huvitav väljakutse. Igasugune teenus, mida tuuakse koju kätte, on mugavusteenus ja see on suure jalajäljega. Kuidas muuta meie käitumist selliselt, et ma inimesena, kes ma tellin posti või pakki ja sõidan iga päev autoga, oleksin nõus võtma paki kusagilt sõlmpunktist, mitte ei eeldaks, et postiauto vurab minuga paralleelselt koju ja jätab mulle paki trepi peale. Väljakutse on selles, kuidas tagada väga hea teenus ja teha kliimale vähe kahju. Oluline on aru saada, milliseid järeleandmisi on klient valmis tegema. See on balansseerimine erinevate eesmärkide vahel: kliendimugavus, majanduslik efektiivsus, keskkonnasääst.