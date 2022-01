Arenguseire keskus: reaalajas maksuarvestus säästaks miljoneid eurosid

Eesti ettevõtted kulutavad aastas oluliselt jõudu aruandlusele, riigi ees infokohustuse täitmisele, maksudeklaratsioonide jms esitamisele, mis võtavad ettevõtjalt küll aega ja tekitavad lisakulusid, kuid täiendavat tulu ei too. Erinevad riigiasutused küsivad üle 400 aruande, milles on kokku üle 60 000 andmevälja. Kuigi Eesti on maksusüsteemi korralduselt eesrindlike seas, on praegune halduskulu paratamatu. Suur hüpe tõhususe suunas võiks tulla reaalaja maksunduse juurutamisest.

Erasektor saab ka oma panuse anda

Töötava reaalmajanduse eelduseks on ettevõtjate suurem vastuvõtlikkus uute lahenduste osas. Kindel on see, et reaalajamajandus on üks väheseid riigipoolseid algatusi, mis aitaks tulevikus märkimisväärselt vähendada ettevõtja halduskoormust. Reaalajamajanduse idee entusiasti ja XBRL GL andmevahetusstandardi juurutaja Eesti raamatupidajate kogu esimehe Margus Tammeraja sõnul tuleb reaalajamajandust arendades ja edendades alati arvestada asjaoluga, et see loob küll tehnilised võimalused riigisektorile muuta maksupoliitikat, kuid otsused rakendamiseks on vaja teha koostöös ettevõtjate ja riigisektoriga.