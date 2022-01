BMW lõpetab i3 mudeli tootmise

BMW on tootnud i3 alates 2013. aasta septembrist ja on sellest ajast alates müünud peaaegu veerand miljonit ühikut. Teised elektriautod, nagu elektriline Mini ja BMW iX1, peaksid asendama i3 väikeste elektriautode kategoorias, vahendab Autocar.

Kui müük algas, müüdi seda mudelit väga aeglases tempos ning nõudlus elektriauto järele oli tagasihoidlik. i3 oli kahjumlik ja uute elektriautode arendamine jäi seejärel mitmeks aastaks soiku. Ettevõtte sõnul oli see oma ajast ees.

Hilisematel aastatel müüdi i3 paremini, ka ettevõtte enda autojagamispargi DriveNow osana Saksamaal. Kaks nädalat tagasi teatas ettevõte, et nõudlus i3 järele kasvab isegi selle üheksanda müügiaasta jooksul.

BMW pressiesindaja selgitas Autocarile, et i3 müügilt kõrvaldamise otsuse teguriks oli BMW laienev elektriautode valik: «Selle aasta lõpuks on BMW Groupil turul kuus akutoitega elektriautot, 2023. aastaks kasvab see arv 13-ni.»